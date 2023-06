Intel wybuduje zakład w Polsce. Wzmocni rynek półprzewodników

Poprzez wybudowanie zakładu w Polsce Intel chce zaspokoić potrzeby rynku półprzewodnikowych układów scalonych . Krytyczny moment prognozowany jest na 2027 rok. Zakład pod Wrocławiem ma być jednym z elementów kompleksowego łańcucha dostaw, który będzie pierwszym tego typu w Europie . Pozostałe obiekty, które wejdą w jego skład to istniejąca fabryka wafli krzemowych w Irlandii oraz planowany zakład produkcyjny w Magdeburgu w Niemczech.

Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników pod Wrocławiem nie bez przyczyny powstanie właśnie w Polsce. Główne argumenty Intela to lokalizacja, a więc i uwarunkowania ekonomiczne, ale firma wspomina też o mocnej bazie utalentowanych pracowników i uczelniach technicznych . Projektowanie zakładu Intela w Polsce ma się rozpocząć bezzwłocznie, zaś sama budowa - po akceptacji przez Unię Europejską.

Polska jest już miejscem działalności firmy Intel, położenie geograficzne kraju pozwoli na efektywną współpracę z zakładami produkcyjnymi firmy w Niemczech i Irlandii. To rozwiązanie jest bardzo konkurencyjne pod względem kosztów w porównaniu do innych lokalizacji produkcyjnych w ujęciu globalnym, oferuje przy tym duży potencjał związany z bazą utalentowanych pracowników, którym będziemy pomagać w rozwoju. Jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie naszej pracy związanej z rozwojem lokalnego ekosystemu półprzewodników oraz wkładem w realizację celu UE, jakim jest stworzenie bardziej odpornego i zrównoważonego łańcucha dostaw półprzewodników.

Intel podkreśla, że utworzenie nowego silnego łańcucha dostaw półprzewodników w Europie pozwoli uodpornić rynek na turbulencje i wyeliminować ryzyko problemów podobnych do tych sprzed roku. Unia Europejska obrała sobie za cel uzyskanie udziału w globalnej produkcji półprzewodników na poziomie 20 proc do 2030 roku i to właśnie ruchy Intela - między innymi w Polsce - mają w tym realnie pomóć.