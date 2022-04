Intel wycofuje się z Rosji. Firma potępia wojnę

"Intel dołącza do światowej społeczności, potępiając wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i wzywając do szybkiego powrotu do pokoju. Ze skutkiem natychmiastowym zawiesiliśmy wszelkie operacje biznesowe w Rosji. Wynika to z naszej wcześniejszej decyzji o zawieszeniu wszystkich dostaw do klientów z Rosji i Białorusi" - czytamy w informacji prasowej opublikowanej przez Intel.