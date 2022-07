Dysk SSD z Rosji, czyli epicka porażka sprzętowa

Rosjanie wedle swoich planów zamierzają rozpoczęcie produkcji półprzewodników w procesie 90 nm, a do 2030 roku planują zdobycie możliwości produkcji układów w litografii 28 nm.

Z kolei lista wspieranych kości pamięci obejmuje MLC, TLC oraz QLC od producentów pokroju Microna, Koxii bądź YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.). Ze względu na nakładane sankcje jest całkiem prawdopodobne, że to chińskie YMTC będzie jedynym dostawcą kości pamięci.

Są to i tak słabe wyniki z czasów pierwszych dysków SSD wykorzystujących interfejs PCIe 3.0. Mowa tutaj o 2016 roku, a obecne w sprzedaży dobre dyski SSD z PCIe 4.0 bez problemu przekraczają 5000 MB/s odczytu i 4000 MB/s zapisu. Z takimi osiągami rosyjski dysk SSD najpewniej nie wzbudzi zainteresowania, a będące podwykonawcą kontrolerów TSMC może dostać zakaz ich eksportu do Rosji. Jest to takie samo zagrożenie jak w przypadku rosyjskich procesorów Bajkał.