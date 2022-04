Intel nadal działa w Rosji. Producent uległ groźbom rosyjskiej władzy

Amerykański producent na początku marca wydał następujące oświadczenie w sprawie wojny w Ukrainie: "Intel potępia inwazję Rosji na Ukrainę i wstrzymał wszelkie dostawy do klientów zarówno w Rosji, jak i na Białorusi. Myślami jesteśmy ze wszystkimi, którzy ucierpieli w wyniku tej wojny, w tym z mieszkańcami Ukrainy i okolicznych krajów oraz wszystkimi osobami na całym świecie, których rodziny, przyjaciele i bliscy przebywają w tym regionie".

Po tym ogłoszeniu do firmy zgłosiła się Państwowa Inspekcja Pracy w obwodzie niżnonowogrodzkim z ostrzeżeniem o niedopuszczalności naruszenia wymogów prawa pracy. Intel miał zostać pouczony, że konieczne jest zapewnienie zgodności z prawami pracowników. W szczególności musi przestrzegać Kodeksu pracy w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, zawieszenia produkcji czy urlopu bezpłatnego dla pracowników w Niżnym Nowogrodzie. W innym przypadku Inspekcja na polecenie Kremla zagroziła nacjonalizacją majątku firmy.

"INTEL niezwłocznie zareagował na ostrzeżenie Państwowej Inspekcji Pracy w Obwodzie Niżny Nowogród o niedopuszczalności naruszeń prawa pracy" – podała inspekcja w oficjalnym komunikacie. "Intel A/S, główny producent procesorów komputerowych i oprogramowania, nie przeprowadza zmian organizacyjnych i kadrowych, nie zawiesza działalności, a pracownicy nie są wysyłani na bezpłatne urlopy z inicjatywy pracodawcy. Płace i wynagrodzenia są wypłacane pracownikom w terminie i nie ma żadnych zaległości" – miał odpowiedzieć Intel.

Państwowa Inspekcja Pracy w Niżnym Nowogrodzie wysyła podobne ostrzeżenia również do Coca-Coli HBC Eurasia, KFC i DHL. "Naszym zadaniem na poziomie regionalnym jest zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić stabilność gospodarczą i społeczną. Pozostajemy w stałej łączności z rządem rosyjskim, wypracowując własne rozwiązania. Do naszych priorytetów należy wypełnienie wszystkich zobowiązań społecznych oraz kontynuacja prac nad zadaniami infrastrukturalnymi i projektami rozwojowymi" - powiedział gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego Gleb Nikitin.