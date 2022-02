Internet Vectra nie działa. Awaria od wczesnego rana

Z opublikowanej mapy zgłoszeń awarii Vectry wynika, że najwięcej raportów spłynęło dotąd między innymi z Warszawy i okolicy Trójmiasta. Od kilku godzin do serwisu trafia po 300-500 nowych zgłoszeń w kolejnych przedziałach czasowych. Wszystko wskazuje więc na to, że awaria jest poważna i na tę chwilę trudno oszacować, jak szybko może zostać rozwiązana. Do tego czasu klienci Vectry pozostają bez dostępu do internetu.