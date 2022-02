Vectra przeprasza za brak internetu. Będą niższe rachunki

Problem z dostępem do usług Vectry to gorący temat z 10 lutego. Od wczesnych godzin rannych (a w niektórych przypadkach nawet od poprzedzającego wieczoru), klienci operatora nie mieli dostępu między innymi do internetu i telewizji. Jak okazało się z czasem, problem dotyczył abonentów z Elbląga i był spowodowany przedłużającymi się pracami modernizacyjnymi.