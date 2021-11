Co ważne, oszuści przygotowali bardzo zaawansowaną kampanię, w której zachęcają do skorzystania z fałszywej strony inwestycyjnej. Wśród firm, w które użytkownik miałby móc zainwestować znalazła się nie tylko Biedronka, ale także Mrówka, Allegro czy Facebook.

CSIRT KNF podaje, że strona oszustów podszywa się pod Google. Za jej pomocą użytkownikowi wyświetlane są fałszywe strony zachęcające do inwestycji. Aby odwrócić uwagę od podejrzanego adresu, przestępcy postanowili przygotować także linki do rzekomych artykułów dotyczących inwestowania.

Na liście treści możemy znaleźć odniesienia do popularnych portali, jak Wyborcza czy Gazeta. Nie brakło także fałszywych odnośników do Wikipedii i Facebooka. Co ważne, każdy z linków kieruje do fałszywego portalu do inwestowania. Jeżeli użytkownik zdecyduje się z niego korzystać, może stracić wszystkie swoje środki.