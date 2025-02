Jak sprawdzić zużycie dysku twardego i odczytać S.M.A.R.T.?

Niezawodność dysku jest podstawą prawidłowego działania całego komputera. Co bardzo istotne, wczesne wykrycie problemów z dyskiem może pomóc w zapobieganiu utracie danych i minimalizowaniu ryzyka awarii systemu . Stan zużycia i ogólnej kondycji magazynu danych warto sprawdzić przy zakupie, tym bardziej jeśli decydujemy się na kupno używanego sprzętu.

Dzięki regularnym kontrolom stanu dysku możemy wykryć potencjalne problemy zanim staną się poważne i spowodują awarię. Narzędzia monitorujące bazujące na technologii S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), pozwalają na śledzenie parametrów, które mogą wskazywać na pogarszającą się kondycję dysku.

Może to obejmować m.in. wzrost temperatury, liczbę błędów odczytu/zapisu, a także fizyczne uszkodzenia sektorów dysku. Podstawowe informacje o dysku można także odczytać w narzędziach wbudowanych w system Windows. Przedstawiamy dostępne możliwości.

Jednym z najprostszych sposobów, dających dostęp do podstawowych informacji jest skorzystanie z funkcji Zarządzanie dyskami zintegrowanej z systemem Windows. Uruchomić ją możemy wciskając na klawiaturze kombinację klawiszy Windows + X i wybierając z menu opcję Zarządzanie dyskami.

W wyświetlonym oknie uzyskujemy dostęp do wszystkich wolumenów i informacji o ich stanie, pojemności, wolnej przestrzeni itp.

Kolejną metodą na monitorowanie podstawowych parametrów pracy jest skorzystanie z funkcji Menedżera zadań w systemie Windows. Aby uzyskać do niego dostęp kliknij na pasku zadań prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybierz opcję Menedżer zadań i przejdź na zakładkę Wydajność.

Informacje o kondycji dysku twardego uzyskamy również w Windows opierając się o dane zwracane przez technologię S.M.A.R.T. Aby uzyskać informację w ten sposób uruchom wiersz poleceń (Windows + R, komenda cmd) i wpisz polecenie wmic diskdrive get status .

Wyświetlony komunikat OK oznacza to, że dysk działa poprawnie. Jeśli pojawią się ostrzeżenia, może to świadczyć o problemach z dyskiem.