Windows 11: jak sprawdzić stan dysku przez PowerShell?

Format danych SMART, raportujący wewnętrzne informacje sprzętowe na temat dysku, nie jest, mimo nazwy, ustandaryzowany - na pewno nie do poziomu, pozwalającego na uniwersalne odpytywanie dysków po SMART. Narzędzia, jak CrystalDiskInfo i HWINFO64 , stosują własne interpretacje do odczytu danych surowych SMART.

Windows z kolei stosuje własne metody pomiaru, na podstawie których wysnuwa przesłanki o nadchodzących awariach. Te są już wspólne dla każdego dysku (i systemu). Jest ich bardzo dużo i można się do nich dostać na różne, mocno odmienne od siebie sposoby.

Pierwszym źródłem informacji jest mechanizm Storage Reliability Counter (SRC), który wyświetli liczbę błędów dla każdego podanego obiektu Dysk. Niestety, odwołuje się on do dysków po ich wewnętrznym numerze w Menedżerze Dysków, co jest nieczytelne. Aby związać numer dysku z nazwą urządzenia, trzeba się nieco natrudzić: