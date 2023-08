Jak zmienić hasło i zabezpieczyć Wi-Fi?

Jeśli zastanawiasz się, jak zmienić hasło do Wi-Fi, pamiętaj, że taką procedurę warto wykonać raz na kilka miesięcy w celu zapewnienia sobie cyberbezpieczeństwa. Jest to potrzebne, aby:

Wskazówki dotyczące tego, jak zmienić hasło do Wi-Fi, mogą być potrzebne również wówczas, gdy używasz identycznych danych do logowania w różnych miejscach, a więc nie tylko w domu, ale również w ramach publicznych sieci Wi-Fi. Pamiętaj, że są one szczególnie narażone na ataki hakerskie.

Zmianę hasła warto przeprowadzić po zauważeniu niepokojących objawów, jak wolno działający internet czy problemy z logowaniem do sieci. Trzeba to zrobić też wtedy, gdy:

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zmienić hasło do Wi-Fi, pamiętaj, że nie jest to równoznaczne z ustawieniem hasła do routera. Wiele osób często myli te dwa pojęcia i stosuje je zamiennie, co nie jest prawidłową praktyką. Ważne jest to, że:

Wi-Fi, inaczej SSID, to nazwa sieci, którą widzisz przy próbie połączenia z Internetem;

hasło Wi-Fi jest kodem dostępu do tej sieci.

Hasło i login do routera często znajdują się na spodzie lub z boku urządzenia. Dopiero po zalogowaniu się do routera przy wykorzystaniu tych danych (zwykle mają one postać długiego, skomplikowanego ciągu znaków) możesz zmienić nazwę sieci, czyli SSID, oraz hasło do niej.