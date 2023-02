Łączysz się z publicznym Wi-Fi? Lepiej uważaj na "złego bliźniaka"

Podłączanie się do publicznych sieci Wi-Fi wiąże się z wieloma ryzykami, które wynikają z otwartego i często słabo zabezpieczonego środowiska. Jednakże hakerzy stosują także inne metody, takie jak fałszywe hotspoty Wi-Fi, znane również jako hotspoty Evil Twin (zły bliźniak), aby skłonić osoby korzystające z sieci do połączenia się z niebezpiecznymi stronami i witrynami internetowymi, bez ich świadomej zgody – ostrzegają analitycy z firmy Marken Systemy Antywirusowe.

Publiczne sieci Wi-Fi często nie są zabezpieczone hasłami lub korzystają z łatwych do odgadnięcia haseł, co sprawia, że są łatwym celem dla hakerów. W niektórych przypadkach hasło do sieci jest publicznie wyświetlane, co jeszcze bardziej ułatwia atakującym podszycie się pod prawdziwą sieć. Fałszywy hotspot, który całkowicie kopiuje legalną sieć wraz z hasłem dostępu, nie wzbudza podejrzeń u użytkowników.