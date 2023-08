Net Signal to niewielka aplikacja na urządzenia mobilne, która umożliwia przekształcenie niemal dowolnego smartfona lub tabletu w narzędzie do monitorowania jakości sygnału połączenia internetowego . Dzięki niej w łatwy sposób sprawdzimy siłę sygnału sieci Wi-Fi w różnych lokalizacjach w domu lub w firmie. Program daje również możliwość sprawdzania siły sygnału sieci telefonii komórkowej, jeśli np. potrzebujemy szybkiego połączenia z internetem w plenerze, choć tutaj przydać może się również mapa zasięgu LTE i 5G w Polsce.

Możliwych zastosowań Net Signal jest wiele. Aplikacja może posłużyć do prostego diagnozowania słabo działającego połączenia internetowego w wybranym obszarze, ale pomoże też znaleźć idealną lokalizację dla routera czy access pointa Wi-Fi, dzięki której dostęp do internetu będzie możliwy na największym obszarze, a siła sygnału umożliwi osiągnięcie wysokich transferów podczas pobierania danych. Obsługa jest na tyle prosta, że nie powinna przysporzyć problemów nawet mniej doświadczonym użytkownikom.

Programów do sprawdzania jakości sygnału Wi-Fi oraz telefonii komórkowej jest oczywiście więcej, a Net Signal to jedna z naszych propozycji. Jeśli znacie inne cenne narzędzia tego typu, podzielcie się typami w komentarzach. Zapraszamy do dyskusji.