Jest ich coraz więcej. Skutecznie hamują kierowców

Trzy najczęściej potwierdzane przez użytkowników aplikacji Yanosik odcinki to odcinek na drodze S7 na odcinku Białobrzegi-Nowy Gózd. Uruchomiono go w czerwcu 2023 r. i uzyskał 511 zgłoszeń. Na drugim miejscu pojawił się odcinek na autostradzie A4 Kostomłoty-Kąty Wrocławskie z wynikiem 445 potwierdzeń. Trzecie miejsce to odcinek na autostradzie A1 – Nowy Ciechocinek-Przewieczerzyn z wynikiem 408 potwierdzeń.