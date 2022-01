Jurek Owsiak nie trafił do szpitala. Nie daj się nabrać na ten przekręt

"Wchodziłeś na strony z informacjami na temat rzekomego wypadku Jurka Owsiaka? Uważaj, możesz utracić dostęp do swojego konta w serwisie Facebook" – ostrzega CERT Polska w komunikacie opublikowanym na Facebooku i Twitterze.

Oszuści publikują m.in. na Facebooku fałszywą wiadomość dotyczącą wypadku samochodowego, do którego miało dojść w drodze do Warszawskiego Sztabu WOŚP. Jako jednego z poszkodowanych wskazują założyciela i prezesa fundacji – Jurka Owsiaka. Mowa jest także o dwóch osobach, które zginęły w wypadku.

Cyberprzestępcy poniżej kłamliwej informacji zamieścili odnośnik, który złudnie ma prowadzić do nagrania z wypadku. "Po kliknięciu w link, ofierze wyświetlana jest fałszywa prośba o podanie danych logowania do Facebooka. W przypadku podania danych, atakujący wykorzystają przejęte konto do dalszego publikowania fałszywych wpisów lub wyłudzania środków finansowych" – wyjaśnia CERT.