MacStories Selects - najlepsze aplikacje App Store

Przez ten rok prawie cały czas pisałam jedynie o webinarach, e-learningu i wideokonferencjach i wydawało się, że nie ma już zestawień, w których nie wspomina się choćby o jednym programie do rozmów wideo. Ale na szczęście okazało się, że świat interesują też inne sprawy.

Po raz trzeci MacStories przyznało nagrodę Selects, w ramach której redaktorzy i czytelnicy wybrali najlepsze aplikacje roku na platformy iOS i macOS.

W 2020 roku Select był do zdobycia w siedmiu nominacjach. W każdej z nich wybrano jednego zwycięzcę i kilku finalistów.

Najlepsza nowa aplikacja

Najlepsza aktualizacja aplikacji

Najlepsza nowa funkcja

Najlepsza aplikacja Apple Watch

Najlepsza aplikacja na Maca

Najlepszy projekt

Aplikacja roku

Najlepsza nowa aplikacja - Craft

Craftto aplikacja do robienia notatek na platformy Apple. Jak twierdzą Przedstawiciele MacStories Craft „redefiniuje całą kategorię” takich usług, łącząc wygodę prostych aplikacji, takich jak Apple Notes, z potęgą Notion.

Świetnie nadaje się do organizowania zarówno prostych notatek, jak i obszernych opracowań, a także idealnie sprawdza się w pracy - łatwo jest w nich zapisywać i wyszukiwać informacje dzięki uniwersalnemu wyszukiwaniu działów i notatek.

MacStories uważa, że robienie notatek z wbudowaną nawigacją działa „znacznie lepiej” na iPhonie i iPadzie niż w Notion - jest bardziej zintegrowane z systemem. Craft może eksportować Markdown, TextBundle, PDF, może generować linki, a jedyne, czego brakuje w aplikacji, to obsługa tabel podobnych do tych w Notion.

Najlepsza aktualizacja aplikacji - Soor

Program dla Apple Music, którego twórcy zaimplementowali pełnoprawny miniodtwarzacz z przełączaniem list odtwarzania i ścieżek w formacie widżetu na iOS 14, znajdując obejście w API.

Początkowo widżety w systemie nie były interaktywne i po ich kliknięciu przenosiły użytkownika do aplikacji.W przeciwieństwie do standardowych widżetów aplikacji Muzyka, Coop oferuje spersonalizowane wybory, generowane i inteligentne listy odtwarzania oraz bezpośrednią kontrolę nad tym, jakiej muzyki słuchasz i jak nią sterować z ekranu głównego iPhone'a i iPada.

Najlepsza nowa funkcja - ML Super Resolution w Pixelmatorze





Technologia ML Super Resolutionfirmy Pixelmator umożliwia nawet trzykrotne skalowanie oryginalnego obrazu bez utraty jego przejrzystości - dzięki uczeniu maszynowemu. Działa na komputerach Mac i iOS.

Według MacStories jest to „jedno z najbardziej przydatnych przykładów uczenia maszynowego”, które umożliwia pracę ze starymi zdjęciami o niskiej rozdzielczości i dostosowywanie ich do współczesnych standardów.

Najlepsza aplikacja Apple Watch - Carrot Weather





Redaktorzy MacStories zauważają, że za pomocą Carrot Weather możesz wyświetlić prawie wszystkie dane pogodowe na zegarku i samodzielnie dostosować wskaźniki pogody.

Dobrze synchronizuje się z iOS, wygląda świetnie, a robot pogodowy wydaje zabawne komunikaty.

Najlepsza aplikacja na Maca - Nova





Szybki i energooszczędny edytor kodu dla macOS, zaprojektowany specjalnie dla tego systemu. Widać to po wyglądzie, interfejsie i szybkości aplikacji - idealnie pasuje do przepływu pracy na Macu użytkownika. Obsługuje wszystkie oczekiwane skróty klawiaturowe i ma znany już pasek boczny, zgodnie z MacStories.

Najlepszy projekt - Reeder 5





Wielopanelowy czytnik RSS, który istnieje od ponad 10 lat, ale w każdym wydaniu nadal zaskakuje świetnym designem, mówi MacStories.

Na pochwałę zasługuje również podział dokumentu na dwa panele - szybki dostęp do funkcji oraz jakość menedżera plików, który działa natywnie na komputerze Mac.

Aplikacja roku - MusicHarbor





