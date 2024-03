@CarlitoNeo Już niedługo samochody kupimy tylko online? Przykładem jest Mercedes-Benz Store Już niedługo samochody kupimy tylko online? Przykładem jest Mercedes-Benz Store

29.02.2024 22:10, aktualizacja: 01.03.2024 12:05

Już od jakiegoś czasu producenci samochodów coraz śmielej wkraczają w świat online, oferując m.in. zaawansowane konfiguratory aut. Sam się czasami łapię na tym, że z jakimś konfiguratorem spędzam za dużo czasu. W końcu i tak mnie nie stać... Być może już wkrótce przy obiedzie lub wieczornej herbacie będziemy mogli skonfigurować, a następnie zamówić i sfinalizować transakcję zakupu nowego auta. Ot tak, w przerwie pomiędzy mailami. Nowa Klasa E? A może EQS SUV? Mercedes-Benz Store to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów tego typu.

Jak czytamy w informacji prasowej: "Sklep internetowy Mercedes-Benz Store stanowi ważny elementy inicjatywy sprzedażowej „Best Customer Experience 4.0”. Jej misją jest dostosowanie całej koncepcji sprzedaży Mercedes-Benz do zmieniających się potrzeb klientów w cyfrowej epoce – zaoferowanie klientom wygodnego, satysfakcjonującego doświadczenia za każdym razem, gdy zechcą skontaktować się z Mercedes-Benz, niezależnie od czasu i miejsca. Dlatego Mercedes-Benz harmonijnie łączy sprzedaż fizyczną z kanałami cyfrowymi i wprowadza innowacyjne koncepcje sklepów oraz lokalizacji, zarówno online, jak i offline. Do 2025 r. producent luksusowych aut wspólnie ze swoimi partnerami handlowymi spodziewa się osiągnąć 25‑procentowy udział globalnej sprzedaży samochodów za pośrednictwem kanałów internetowych."

Od 2022 r. w Polsce można oglądać nowe samochody z krajowej sieci dealerskiej Mercedes-Benz w sklepie internetowym Mercedes-Benz Store. Sklep ten oferuje bogaty wybór egzemplarzy gotowych do odbioru, które są już w pełni skonfigurowane. Za pomocą wielu opcji filtrowania można łatwo znaleźć pojazd odpowiadający własnym preferencjom i wymaganiom. Na przykład, można wybrać samochody z programu "Mój elektryk", z określonym przedziałem cenowym lub tylko hybrydy plug-in.

Coraz więcej możliwości w parze z rosnącymi wymaganiami klientów

Mercedes-Benz Store stale się rozwija i dodaje nowe opcje. Od grudnia 2023 r. można również złożyć zapytanie o rezerwację samochodu gotowego do odbioru w salonie Mercedes-Benz Polska, wpłacając zaliczkę 5000 zł. Po zapytaniu samochód znika z oferty Mercedes-Benz Store na 3 dni. W ciągu tego okresu dealer nawiązuje kontakt z klientem i prowadzi proces sprzedaży.

Od lutego 2024 r. dostępna jest nowa opcja: klienci mogą zapytać o samochód, który jest na magazynie importera, ale nie ma go jeszcze w ofercie żadnego dealera. Dzięki temu potencjalny kupujący może sam wybrać dealera i miejsce w Polsce, gdzie chce kupić samochód.

Mercedes-Benz Store nieustannie wprowadza nowe funkcje. Wkrótce klienci będą mogli zobaczyć ofertę samochodów wyprodukowanych i wysłanych do Polski, które będą niedługo dostępne. Czas dostawy będzie zależał od modelu i produkcji.

Jak to wygląda w praktyce? Czyli kupujemy auto online!

Do tej pory zabaw w konfiguratorze przypominała nieco tuning samochodów w Gran Turismo tudzież Forzy Horizon (co kto lubi), ale mogliśmy co najwyżej zapisać numer konfiguracji i z tym numerem udać się do najbliższego salonu, gdzie doradca albo tworzył zamówienie od podstaw, ewentualnie szukał takich bądź zbliżonych konfiguracji w tzw. stocku. W przypadku sklepu Mercedesa (a wkrótce również innych marek, o czym wspomnę na końcu), w zasadzie wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć konkretny model i nawiązać kontakt z dealerem. Wyboru można dokonać o dowolnej porze, bez potrzeby wizyty w salonie. Ta elastyczna, komfortowa forma odpowiada na potrzeby klientów, którzy nie potrzebują wsparcia przy konfiguracji i/lub preferują zminimalizowany zakres kontaktu z dealerem. Coś dla introwertyków?

Po wybraniu konkretnego samochodu klient wysyła zapytanie do dealera, który będzie obsługiwał transakcję. Proces sprzedaży może odbywać się również w formie zakupu na firmę/działalność gospodarczą. Co więcej, klienci z kontem Mercedes me connect mogą porównać parametry kilku samochodów, dodając je do ulubionych. Ponadto po skonfigurowaniu wymarzonego pojazdu na stronach Mercedes-Benz klient otrzymuje propozycje zbliżonych aut, które dostępne są na stocku lub wkrótce będą w ofercie dealerów.

Nowe? Używane? Wszystko wedle potrzeby!

Sklep internetowy Mercedes-Benz oferuje także certyfikowane auta używane. Wyszukiwarka ofert znajduje się pod tym adresem. Aktualnie do wyboru jest blisko 450 samochodów. Tu również użytkownicy mają do dyspozycji kalkulator dogodnego finansowania i mogą skorzystać z chatu lub bezpośrednio skontaktować się z dealerem.

Mercedes-Benz dzięki cyfryzacji sprzedaży lepiej spełnia oczekiwania klientów. Sklep internetowy Mercedes-Benz Store z nowymi i używanymi samochodami dostosowuje się do różnych potrzeb zakupowych i pozwala klientom wybrać auto w ich własnym miejscu, w najbardziej odpowiedni sposób.

„Sklep internetowy Mercedes-Benz oferuje cyfrowe doświadczenie zakupowe, co dla naszych klientów oznacza wygodę, a czasem nawet, co ważniejsze, oszczędność czasu. Potencjalni Klienci marki mogą się skontaktować bezpośrednio i dokonać zakupu naszych produktów z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Chcemy maksymalnie ułatwić im życie i zaoferować harmonijne, wygodne, luksusowe doświadczenie” – skomentowała Agnieszka Sadowska Mercedes-Benz Polska, Head of Customer Experience.

Merceedes-Benz Store nie jest jedyny, a w przyszłości zaobserwujemy wysyp sklepów online z samochodami

Coraz częściej czytam o tym, że tradycyjne salony samochodowe, gdzie można iść, wsiąść do wybranego auta, podotykać, porozmawiać z doradcą, a następnie skonfigurować auto i dokonać zakupu, już wkrótce staną się reliktem przeszłości. Już teraz wielu producentów decyduje się na tzw. showroomy, czyli salonu, gdzie zobaczymy auto, ale nie dokonamy żadnej transakcji. Co najwyżej napijemy się kawy, poczytamy czasopismo, posłuchamy relaksującej muzyki, a po zamówienie wrócimy do domu - dokonamy go online. Na podobne rozwiązania możemy już liczyć u wielu chińskich i amerykańskich producentów m.in. Tesli, Nio, wkróce dołączy do nich Volvo, już teraz możemy rozpocząć zamówienie online m.in. u kilku producentów z grupy Stellantis. Czy taka przyszłość mi odpowiada? Z jednej strony tak, bo o wiele przyjemniej jest konfigurować auto w domu, bez pośpiechu i kolejki za plecami, ale z drugiej nadal chciałbym wsiąść do auta w salonie i obejrzeć kilka możliwych konfiguracji "na żywo".