Kody źródłowe Slacka wykradzione. Firma reaguje na incydent

W ostatnim czasie doszło do nieautoryzowanego dostępu do niektórych repozytoriów kodu Slacka – o czym poinformowała firma w swojej Aktualizacji Zabezpieczeń. Operatorzy Slacka szybko zareagowali na incydent, blokując do nich dostęp, dzięki czemu nie doszło do utraty poufnych danych ani do zakłócenia działania usług.