Netia nie organizuje konkursu. Ktoś podszywa się pod firmę

Klienci Netii, ale nie tylko, muszą uważać na widoczne w sieci oferty. Trwa kampania phishingowa, w której ktoś wykorzystuje wizerunek Netii i próbuje zachęcić nieświadomych odbiorców do wypełnienia ankiety. Te działania nie mają związku z autentyczną ofertą Netii. Mamy do czynienia z oszustwem - klikanie jakichkolwiek linków lub podejmowanie próby wygrania telefonu to proszenie się o kłopot .

Tego typu kampanie nie są niczym nowym. Netia sama cytuje zresztą przy tym swój wpis z 2020 roku, kiedy miała miejsce podobna akcja. Oszuści celowo przygotowują strony i reklamy tak, by przypominały autentyczną komunikację danej firmy i nie stronią od określeń zachęcających do szybkiego podjęcia kroków. W opisywanym przypadku pojawia się między innymi stwierdzenie, że zaproszenie do ankiety dostało rzekomo tylko 100 losowych osób i pozostało jedynie kilka minut, by odpowiedzieć na pytania.