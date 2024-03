Koniec mediów społecznościowych? Ekspert wskazuje przyczynę

Dr Tomasz Michalak, ekspert od sztucznej inteligencji z IDEAS NCBR, wyraża swoje obawy dotyczące rosnącej nieufności do treści publikowanych w sieci, spowodowanej rozprzestrzenianiem się deepfejków i fake newsów. Jego zdaniem, w obliczu tych zagrożeń, ludzie mogą zacząć wracać do bezpośrednich kontaktów osobistych, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość mediów społecznościowych.

Ekspert zauważa, że obserwuje się zmniejszoną aktywność użytkowników platform społecznościowych, co potwierdzają badania kanadyjskie. Jego zdaniem, rozwój deepfejków i eksplozja możliwości AI mogą spowodować, że trend ten będzie się nasilać w najbliższych latach. Może to doprowadzić do utraty zaufania użytkowników do mediów społecznościowych, przynajmniej jako do rzetelnego źródła informacji. Niestety, szkody, jakie zostaną wyrządzone w międzyczasie, mogą być nieobliczalne.