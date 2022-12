Korzystasz z OLX? Uważaj na taką wiadomość

Przestępca przed dokonaniem transakcji zaznacza, że pieniądze wyśle za pośrednictwem InPostu. Fałszywy klient w dalszej kolejności informuje, że jego konto zostało już obciążone za towar i dostawę. Sprzedawca, który zgodził się na taki sposób płatności, otrzymuje następnie SMS podszywający pod InPost z fałszywym linkiem do odbioru płatności.

Sęk w tym, że wiadomość pokazuje się w tym samym wątku, co prawdziwe SMS-y od dostawcy. Z tego względu dużo łatwiej nabrać się na wspomniane oszustwo, ponieważ z pozoru wszystko wygląda w miarę wiarygodnie.

Po wejściu pod złośliwy adres pojawia się spreparowana strona InPostu z informacją o potwierdzeniu płatności. Tam sprzedawca jest proszony o zalogowanie do swojej bankowości internetowej w celu odebrania pieniędzy. W rzeczywistości jest to fałszywy formularz wyłudzający poufne dane takie jak hasła do konta bankowego.