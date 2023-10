Ładowanie iPhone'a może uszkodzić NFC? Dziwny problem w BMW

O problemach posiadaczy iPhone'ów 15 Pro Max oraz 15 Pro, którzy jeżdżą BMW wspomina między innymi MacRumors. Do sieci trafiły bowiem zgłoszenia, z których wynika, że podczas ładowania iPhone'a na bezprzewodowej ładowarce w samochodzie, zostaje uszkodzony moduł NFC, co skutkuje wyświetleniem błędu na przykład przy próbie skorzystania z Apple Pay. Co więcej, problemu nie da się na tę chwilę usunąć inaczej, niż poprzez wymianę całego smartfonu na nowy.