Chipów nadal brakuje. Fabryka Volvo wstrzymuje produkcję

Pandemia koronawirusa sparaliżowała i zdezorganizowała wiele dziedzin naszego życia. Jedną z tych, które oberwały bardzo mocno, był przemysł produkcyjny, gdzie zgodnie z zasadą "just in time" od lat minimalizowało się skutki marnotrawstw w postaci zbędnego magazynowania i zastępowało się je precyzyjnie planowanymi dostawami. Zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowały niemały bałagan w fabrykach, z którego trudno się odgrzebać aż do dziś.

Niedobory chipów były jednym z bardziej odczuwalnych skutków zaburzonych łańcuchów dostaw. Skutkowały one nie tylko problemami na rynku elektroniki użytkowej, ale także w branży motoryzacyjnej. Wybrakowane samochody nie mogły opuszczać fabryk, co przekładało się na wzrost cen aut używanych, a także znacząco wydłużało okres oczekiwania na nowe auto, zgodne z konfiguracją.

"Do ostatniej chwili zaangażowane działy robiły wszystko, co w ich mocy, aby zabezpieczyć produkcję, ale braki okazały się zbyt duże. Wielu naszych dostawców ma problemy z wydajnością i/lub brakami półprzewodników, które są potrzebne do produkcji różnych części. Jest to pośrednia konsekwencja koronawirusa i ma wpływ na cały przemysł motoryzacyjny, ale także na inne sektory" - możemy przeczytać w komunikacie skierowanym do pracowników.