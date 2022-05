LibreOffice Calc: jak zrobić wykres?

LibreOffice to darmowy pakiet, w którego skład wchodzą między innymi takie aplikacje jak Writer, Draw, Presentation i Calc, czyli arkusz kalkulacyjny. To bardzo rozbudowany arkusz kalkulacyjny. Wśród wielu możliwości jest ta odpowiedzialna za prezentację danych za pomocą wykresów. Oto jak można w prosty sposób wygenerować wykres z dostępnych danych.

W pierwszym kroku wybieramy Typ Wykresu . Do wyboru mamy kilka gotowych propozycji, które wybieramy w zależności od ilości danych, które mają się znaleźć na wykresie. W kolejnym kroku przechodzimy do ustalenia Zakresu Danych .

Domyślny jest zakres zaznaczony na początku myszką. Tu możemy go zmienić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Możemy też zmienić prezentację danych w kolumnach lub w wierszach - będzie miało to wpływ na ostateczny wygląd wykresu.

Wykres możemy przenieść w inne miejsce arkusza, przenieść do całkowicie nowego arkusza, a także do innych programów z pakietu LibreOffice np. do edytora tekstu czy do szykowanej prezentacji.