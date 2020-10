Cooler Master Q300L - zgrabna obudowa komputerowa, typu mini tower do 200zł? Da się!

Tak to już jest w świecie technologii a w tym wypadku blogerki sprzętowej, że zdarzają się ciekawe sytuacje recenzenckie. W moim przypadku jest tak, że otrzymałem na testy obudowę komputerową znanej marki Cooler Master, w momencie, gdy mój komputer wyzionął ducha. W związku z tym postanowiłem w dzisiejszym wpisie pokazać wam, co dostajemy w pudełku, przybliżając także kilka aspektów technicznych obudowy.

Na warsztacie testuję obudowę komputerową Cooler Master Q300L, która należy do konstrukcji mini tower. Oznacza to, że zajmować będzie o wiele mniej miejsca niż większe obudowy PC, ale nie należy brać tego jako minus, bowiem producent nie zapomniał o problemach związanych z tak małymi konstrukcjami - odpowiednią wentylacją.

Budowa / wykonanie

Obudowę producent dostarcza nam w kartonie, odpowiednio zabezpieczając ją styropianowymi podporami i zapakowując ją folią. W ten sposób nie zostanie uszkodzona przez czynniki zewnętrzne. Tuż obok obudowy znajdziemy instrukcję obsługi, która ułatwi nam montaż komponentów. Jest też krótka karta gwarancyjna wyjaśniająca zasady zwrotu towaru w określonych przypadkach uszkodzenia.

Po rozpakowaniu i zdarciu bocznych folii zabezpieczających naszym oczom ukazuje się całkiem zgrabna obudowa, pozbawiona archaicznego napędu CD/DVD, który w dzisiejszych czasach jest mocno wypierany przez zewnętrzne nośniki danych oraz stale rosnącą prędkość Internetu. Producent pomyślał i o tym, instalując na lewej krawędzi obudowy, specjalną wysepkę z portami szybkiego dostępu.

Obudowa Q300L została wyposażona w dużą ilość otworów wentylacyjnych, które ułatwią szybkie i wydajne odprowadzanie ciepła z urządzenia. Domyślnie mamy zainstalowany jeden wentylator o średnicy 120 mm, ale nie przeszkodzi to w prostej instalacji aż do 6 wentylatorów. Z przodu zmieścimy 2x 140 mm a na górnej części obudowy, kolejne dwa o średnicy do 120 mm. Dla osób chcących zainstalować radiator wodny jest możliwość dodania takowego do 240 mm.

Na froncie, spodzie i na górnej krawędzi obudowy zainstalowano specjalne wywietrzniki, ułatwiające odpowiednią cyrkulację powietrza. Na spodzie zainstalowano zdejmowalne filtry antykurzowe na magnes, świetnie przylegające do obudowy i ułatwiające czyszczenie w przyszłości. Podobnie zresztą wykonano z tą na górnej części obudowy. Domyślnie otrzymujemy jedną już zainstalowaną oraz drugą jako część zamienną. Mają one fajnie skrojone wzory, nadające obudowie nowoczesnego wyglądu.

Jak na obudowę typu mini tower przystało, w zupełności uda nam się pomieścić także i te bardzo rozległe konstrukcje. We wnętrzu zmieścimy płytę główną w formacie mini-ITX oraz microATX, a także wydajne karty graficzne o długości do 360 mm. Producent przewidział tylko jedno miejsce montażowe dla dysków 3,5" oraz dwa dla dysków SSD 2,5" - na podłodze obudowy.

Na wewnętrznej ściance obudowy, zawieszono torebkę foliową ze śrubkami montażowymi oraz małym śrubokrętem.

Specyfikacja techniczna

Typ obudowy - mini tower

Standard płyty głównej - microATX / mini-ITX

Zasilacz - ATX

Miejsce na dyski - 1x 3,5" / 2x SSD 2,5"

Miejsce na karty rozszerzeń - 4

Maks. liczba wentylatorów - 6

Złącza - 2x USB 3.0, wejście słuchawkowe i mikrofonowe

Przyciski - zasilanie / reset

Materiał - tworzywo sztuczne / stal

Dodatkowe - system aranżowania kabli, otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor, montaż zasilacza na dole obudowy, filtry antykurzowe, możliwość montażu chłodzenia wodnego

Wymiary obudowy - 378 x 230 x 389 mm

Waga - 3,7 kg

Grupa docelowa

Obudowa ta skierowana jest głównie dla użytkowników preferujących małe, ale i zgrabne obudowy z wyśmienicie poprowadzonym systemem odprowadzania ciepła z komponentów. Jak na obudowę mini tower oraz jej niską wagę, możliwe jest położenie jej na mocnym biurku, by otrzymać łatwy dostęp do portów, ale i łatwej wymiany komponentów. Na tę chwilę Cooler Master Q300L może stać się łakomym kąskiem dla osób poszukujących przewiewnej, jak i taniej obudowy, gdyż na tę chwilę jej cena rynkowa wynosi ~200zł*.

Jak tylko ogarnę sprzęt z serwisu, postaram się sprawdzić jak w praktyce pomieszczą się w nim elementy komputerowe.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność na blogu. Pozwalam modyfikować link, skracać i kupować bez mojej wiedzy, byle więcej niż 1 :)