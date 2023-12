@Sirck Test obudowy Zalman M4 White Test obudowy Zalman M4 White

29.11.2023 14:12, aktualizacja: 29.11.2023 15:25

Znany koreański producent wprowadził nową obudowę komputerową w formacie Mini-Tower, która nie tylko prezentuje się nad wyraz dobrze, ale również pochwali się sporą funkcjonalnością. Jednocześnie całość jest na tyle przewiewna, że można liczyć na dobre temperatury, przyzwoitą kulturę pracy oraz całość doprawiono czterema wentylatorami ARGB.

W prostocie siła – model M4 White pod lupą

M4 White to nowa obudowa komputerowa w formacie Mini Tower w ofercie firmy Zalman. Debiutuje ona wraz z innym modelem o nazwie P30. Obie dostępne są w wersji białej i czarnej, posiadają wentylatory ARGB oraz ewidentnie wyróżniają się na tle pozostałych propozycji koreańskiego weterana branży PC. Do testów otrzymałem obie i dziś przyjrzymy się tej mniejszej.

M4 White to niewielka obudowa o wymiarach 385 x 208 x 425 mm i wadze poniżej 4 kg. Jest w stanie pomieścić płyty główne wyłącznie w formacie mATX oraz Mini-ITX. Całą konstrukcję wykonano ze stali i tworzywa sztucznego. Biały plastikowy front zakrywający wentylatory siatką mesh zdejmujemy pewnym pociągnięciem od spodu. Plus za to, że biel plastiku i biel stali pasują do siebie, co nie zawsze jest taką oczywistością nawet w drogich obudowach. Czarny mesh pełni też rolę filtra.

Za nim mamy trzy wentylatory 120 mm model ZA1225BSL. Czwarty znajdziemy na tyle obudowy. Wentylatory o identycznym oznaczeniu mogliśmy zobaczyć w budzie Z10 Plus. Podłączamy je do płyty głównej wtyczką 3-pin, plus mamy jeszcze odpowiedni rozgałęźnik ułatwiający cały proces. Za podświetlanie odpowiadają wtyczki 3-pin 5V ARGB, podłączone do prostego kontrolera wymagającego zasilania SATA. Kolorami sterujemy dwojako: domyślnie przycisk reset albo podłączamy się do płyty głównej. Przejście kolorów tęczy odbywa się schodkowo, co wygląda średnio dla oka. Dużo lepiej wypadają jasne jednolite kolory.

Dziś szklany panel boczny to standard spotykany nawet w bardzo tanich obudowach po 200-parę złotych. Takowy oczywiście znalazł się w modelu M4, ale wyróżnia się tym, że został zamontowany na zawiasach. Szklane drzwi na swoim miejscu trzymają mocne magnesy. Otwieranie obudowy to łatwizna, a całkowite zdjęcie szkła wymaga wyłącznie jego pociągnięcia do góry. Na miejscu mamy jeszcze dwa dodatkowe filtry przeciwkurzowe.

Ogółem składając komputer w M4 White ustaliłem trzy rzeczy: jest solidnie wykonana, mimo niewielkiej kubatury pozwala na względną swobodę w aranżacji wnętrza i bezpośrednio wygląda na obudowę drożą niż jest. To, że jest tańszą konstrukcją zdradza brak USB-C na froncie. Zamiast tego mamy oczywiście USB 2.0 i 3.0.

Montaż PC w M4 White

Długość zasilacza nie powinna przekraczać 140 mm. Karty graficznej 320 mm. Maksymalną wysokość chłodzenia procesora ustalono na 157 mm. Jeśli idzie o wentylatory góra pozwala na zaadaptowanie dwóch jednostek 120 mm. Na froncie trzy 120-tki spokojnie można zamienić na dwie 140-tki. Chłodzenie wodą? M4 przyjmie chłodnicę 240 na górze i froncie oraz 280 mm na przód. Mimo swoich niewielkich rozmiarów całość jest całkiem pojemna, szczególnie pod kątem możliwości ulokowania różnych konfiguracji chłodzenia.

Wnęki na nośniki danych? Mamy jedną kieszeń naprzeciw zasilacza pod dyski 3,5" lub 2,5". Dwa dysk 2,5" możemy też zamontować obok płyty głównej w głównej komorze obudowy. Jak na tak niewielki rozmiar obudowy nie spodziewajmy się cudów, ale wydaje mi się, że przeciętny użytkownik nie potrzebuje więcej do szczęścia. W zasadzie dziś w przypadku komputera przeznaczonego do rozrywki i podstawowej pracy tak naprawdę najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie SSD na płycie głównej.

Cable management? Całkiem sensowny dzięki sporej ilości miejsc uchwytu dla opasek zaciskowych i przelotów dla kabli. Obudowa jest tak mała, że przewody pokroju HD Audio czy USB 2.0 mogłem poprowadzić innymi niż zwyczajowo drogami. Kłopotliwie robi się, gdy chcemy dodać klasyczne dyski do komputera. Wtedy musimy wykazać się kreatywnością i cierpliwością. W tak małych obudowach nie da się tego inaczej przeskoczyć, dlatego chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie zostać przy formacie M.2.

Do środka zamontowałem:

KFA2 RTX 2060 Super,

Procesor Core i7-9700K,



Pamięć Crusial 16GB 3200MHz



Dysk Crucial MX500 i P5 Plus 1TB



Chłodzenie Arctic Freezer 34 eSports



Płyta główna MSI Z370M Gaming Pro AC,



Zasilacz be quiet Straight Power 10 600W



Temperatury w obudowie Zalman M4

Obroty wentylatorów obudowy i procesora zostawiłem pod kontrolą płyty głównej. W spoczynku odnotowałem 860 RPM z tyłu i 910 RPM na froncie. Arctic wykazał ok. 330 RPM. Dało to łącznie 32 stopnie dla CPU, 37 dla GPU (hot spot 49.7), 21 stopnie dla SSD MX500 oraz 39 stopnie dla NVMe, który nie miał radiatora. Głośność PC mierzona w odległości 40 cm wynosiła ~32dB, czyli system był całkiem cichy.

Moim testem obciążeniowym był trzydziestominutowy mecz Battlefield 4 oraz trzydzieści minut zabawy w Horizon Zero Dawn. Temperatura karty nie przekraczała 65 stopni a procesora oscylowała między 48 a 62 stopnie. Wentylatory na froncie wykazały 1100 RPM a pojedynczy z tyłu 1040 RPM. Głośność PC wynosiła niespełna 35dB, gdzie najbardziej było słychać chłodzenie CPU. Mimo tego ogólnie wyszedł bardzo kulturalny PC, który przecież można jeszcze potraktować undervoltingiem.

Generalnie w mojej ocenie bez przeszkód od środka może powędrować współczesny procesor pokroju Core i5 lub Ryzen 5 (względnie 7, np. 5700X) oraz karta pokroju RTX 4070. Wszystko ponad to, ze względu na potencjalny pobór mocy, oddawane ciepło i potencjalny gabaryt, będzie już przesadą dla obudowy M4.

Zalman M4 White zaskakuje pozytywnie

Obudowa jest dobrze złożona, wygląda elegancko i nie popełnia kuriozalnych błędów swoich poprzedników z fabryki Zalmana – np. wentylatorów na wtyczkę Molex. Jej jedyną wadą jest aktualny brak dostępności mimo już odhaczonej w kalendarzu premiery, która miała miejsce we wrześniu tego roku.

Cena? Nie została podana w złotówkach, ale na zagranicznych rynkach wacha się ona miedzy 60 a 80$, czyli między 240 a 320 zł. Jeśli ostatecznie wyląduje w naszych sklepach poniżej trzystu złotych to będziemy mieć bardzo dobrą propozycję okupowaną głównie przez marki kojarzone z budżetowymi rozwiązaniami. Jeśli potrzebujecie złożyć kompaktowy PC bez konieczności przepłacania za obudowę i płytę główną ITX to warto zainteresować się Zalman M4 White.