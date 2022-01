Loty do USA zostają zawieszone. Katastrofalne zakłócenia spowodowane 5G

Największe światowe linie lotnicze zawiesiły loty do Stanów Zjednoczonych. Ma to związek z wprowadzeniem 5G w paśmie C przez AT&T i Verizon. Wcześniej dyrektorzy generalni głównych amerykańskich linii lotniczych ostrzegali przed katastrofalnymi zakłóceniami, które mogą być następstwem wdrożenia widma 5G.