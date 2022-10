Luka w Microsoft Office 365. Cyberprzestępcy mogą odczytać szyfrowane e-maile

Cyberprzestępcy po pozyskaniu wystarczająco dużej liczby e-maili OME, mogą wykorzystać wyciek do częściowego lub pełnego ustalenia treści wiadomości . Stosują w tym celu analizę lokalizacji i częstotliwości powtarzających się wzorców, a następnie dopasowywanie ich do wzorców znalezionych w innych e-mailach i plikach OME.

Hakerzy mogą przeprowadzić analizę wiadomości nawet offline, a użytkownicy nie mogą uniemożliwić atakującemu odszyfrowania, jeżeli wejdzie on już w ich posiadanie. Do wykorzystania luki nie jest potrzebna znajomość kluczy szyfrujących, a zastosowanie schematu Bring Your Own Key (BYOK) nie rozwiązuje problemu.