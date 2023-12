Mogli czytać twoje maile. Luka w popularnej poczcie

Microsoft Outlook to jedno z popularniejszych narzędzi pocztowych, szczególnie w przedsiębiorstwach. Niepokojące są więc doniesienia na temat techniki, która pozwala na uzyskanie dostępu do korespondencji pocztowej. O sprawie poinformowało Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni .

Technika, o której pisze DKWOC, polega na modyfikacji uprawnień do folderów skrzynki pocztowej w ramach serwerów Microsoft Exchange. Jak czytamy w komunikacie, była ona stosowana po uzyskaniu dostępu do kont pocztowych przez CVE-2023-23397 lub password-spraying. Działania, związane z wykorzystaniem podatności CVE-2023-23397 po raz pierwszy zostały wykryte przez CERT-UA.

Biorąc pod uwagę, że hakerzy korzystają z technik typu password-spraying, które polegają na wpisywaniu popularnych haseł, dobrym pomysłem jest zmiana hasła na takie, które jest oryginalne. DKWOC podkreśla też, że hakerzy stosowali techniki typu bruteforce, co oznacza, że dłuższe hasło daje nam mniejsze prawdopodobieństwo złamania go przez cyberprzestępców. Ostatnim sposobem pozyskiwania dostępu do poczty było wykorzystanie wcześniej wspomnianej podatności CVE-2023-23397.

W kolejnym etapie atakujący zmienia uprawnienia do folderów w ramach skrzynki pocztowej ofiary. W większości przypadków uprawnienia zmienia się tak, że każdy uwierzytelniony użytkownik w ramach organizacji uzyskuje dostęp do folderów.

Jak podaje DKWOC, cyberprzestępcy mogą w ten sposób uzyskać dostęp do skrzynek o wysokiej wartości informacyjnej przez dowolnie skompromitowane hasło w organizacji. Co więcej, modyfikacja uprawnień dostępu do wszystkich folderów zajmowała kilka sekund. Sprawia to jednak, że łatwo jest rozpoznać działanie cyberprzestępców – fizycznie nie jest możliwe, by użytkownik dokonał zmian ręcznie w tak krótkim czasie.