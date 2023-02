SI wymyka się spod kontroli. Cyberprzestępcy już z tego korzystają

Popularność sztucznej inteligencji, w tym Chat GPT, to także nowe wyzwania z zakresu cyberbezpieczeństwa dla nas wszystkich. Eksperci już teraz ostrzegają przed aplikacjami firm trzecich, które wykorzystują funkcjonalność bota do zbierania danych użytkowników.

Serwis Hackread donosi, że niedługo po uruchomieniu popularnego Chat GPT pojawiły się aplikacje firm trzecich wykorzystujące jego funkcjonalność, które mogą zbierać dane użytkowników i wysyłać je na zdalne serwery. W związku z rozwojem nowych technologii, wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa pojawiły się obawy dot. ich nieuniknionego potencjału cyberprzestępczego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Fałszywe aplikacje wykorzystujące ChatGPT

Chat GPT szybko stał się niezwykle popularny i wygląda na to, że jest w stanie sprostać większości postawionych mu zadań. Korzystanie z tej platformy wykorzystującej sztuczną inteligencję aktualnie jest jednak możliwe tylko z poziomu przeglądarki internetowej i nie powstała jeszcze dedykowana i oficjalna aplikacja mobilna.

– Jest to niestety okazja dla niektórych osób o złych zamiarach, które opracowały własne aplikacje, nadużywające tę technologię. Chociaż na pierwszy rzut oka może się to wydawać nieistotne, te aplikacje poza dostępem do ChatGPT posiadają także dodatkowe funkcjonalności, często wymagające drogich subskrypcji. Mogą również gromadzić dane użytkownika i urządzenia, a następnie wykorzystywać je do dalszych celów – ostrzega Beniamin Szczepankiewicz, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Zdaniem eksperta bardzo ważne jest zwrócenie uwagi, na co się zgadzamy, korzystając z aplikacji, jak również co jest zapisane w polityce prywatności, gdyż nasze zapytania mogą być np. przekazane firmom trzecim. Każda nieoficjalna aplikacja to zwiększone ryzyko utraty naszych danych.

– Dlatego użytkownicy powinni zachować ostrożność i zwracać uwagę na to, co instalują i z jakiego źródła jest aplikacja. Mówi się o tym, że dane to aktualnie najcenniejsza waluta, więc warto nieustannie przypominać, jak ważna jest ich właściwa ochrona – komentuje specjalista ESET.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl