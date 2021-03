mBank zapowiada przerwę w dostępie do usług: "Jeśli masz plany na weekend, wypłać gotówkę"

Udostępnij:

Klienci mBanku planujący zakupy w godzinach nocnych z soboty na niedzielę muszą zmienić plany lub zawczasu wyposażyć się w gotówkę. Jak ostrzegają administratorzy, na weekend 20 i 21 marca zaplanowano prace techniczne, z powodu których część usług banku będzie niedostępna w niektórych godzinach; szczegóły opisujemy poniżej.

Jak informuje mBank, prace techniczne rozpoczną się o godzinie 1:30 w niedzielę. Od tego momentu do godz. 11:00 nie będzie można składać wniosków w bankowości internetowej lub mobilnej, z kolei od 2:00 do 10:30 w ogóle nie uda się do nich zalogować. Podczas przerwy nie będzie również dostępna mLinia, bo obsługa nie ma wglądu w operacje dotyczące konta klienta.

Wiele planowanych utrudnień w mBanku dotyczy także samych transakcji. Od 2:00 do 8:15 w niedzielę nie będzie można płacić kartą, ani korzystać z bankomatów i wpłatomatów. Od 2:00 do 10:30 nie uda się natomiast zapłacić kartą za zakupy w internecie. Wydatki należy więc po prostu zaplanować wcześniej.

mBank informuje wprost: "Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę" – czytamy w ogłoszeniu. "W godzinach 02:00 – 08:15 nie będą działały także karty dla klientów obsługiwanych w ramach MSP i korporacje. Za zakupy w internecie nie zapłacisz w godzinach 02:00 – 10:30. Pozostałe kanały dostępu, w tym mBank CompanyNet będą działały bez zmian" – dodaje mBank.