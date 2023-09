Masz konto w BNP Paribas? Uważaj na "Powiadomienie o wiadomości"

Nadawcą spreparowanej wiadomości jest "BNP PARIBAS BANK". To e-mail o krótkiej treści, w którym wykorzystano logo banku. Treść jest krótka: "Otrzymałeś powiadomienie o nowej wiadomości, wejdź do bankowości internetowej, aby zobaczyć powiadomienie". W e-mailu brakuje polskich znaków diakrytycznych i pojawia się przycisk "ZALOGUJ SIĘ". Wbrew temu co mógłby założyć odbiorca, nie prowadzi on do bankowości internetowej BNP Paribas, a do fałszywej strony z rosyjską domeną.