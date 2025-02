Masz konto w Pekao? Uważaj, gdzie się "logujesz"

CSIRT KNF ostrzega klientów Banku Pekao przed fałszywymi reklamami, na które można trafić w serwisie Facebook. Oszuści wykorzystują zarówno markę Pekao, jak i Orlenu, aby zachęcić do otrzymania "zwrotu za paliwo". To tylko pretekst, by zachęcić do przejścia na spreparowaną stronę internetową.