Masz u nich konto? Kolejny atak wymierzony w klientów

Jak czytamy w opublikowanym przez CERT Polska wpisie, potencjalna ofiara phishingu jest zachęcana do otwarcia załączonego linku. Wszystko to ma się odbyć w celu aktualizacji aplikacji do obsługi bankowości mobilnej. Jeśli dokładnie przyjrzymy się treści przesłanego SMS-a, łatwo dostrzeżemy wskazówki, że mamy do czynienia z próbą oszustwa.