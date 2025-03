mBank zapowiada zmiany. Start nowej strony 9 marca

mBank zapowiedział klientom, że 9 marca uruchomi nową stronę www banku, która będzie uproszczona, szybsza w działaniu i zaoferuje ciemny motyw . Bankowcy deklarują, że przy okazji zmienią się treści, które mają być krótsze i bardziej zrozumiałe dla klientów. Co ciekawe, zmiany nie obejmą aplikacji i stron logowania do serwisu transakcyjnego, więc tutaj klienci nie muszą obawiać się modyfikacji.

mBank chwali się, że przygotowując nową wersję witryny, "w jak najwyższym stopniu" dostosował ją do wytycznych WCAG 2.2 . To zestaw rekomendacji przygotowanych przez W3C w grudniu 2024 roku, którego przestrzeganie pozwala stworzyć stronę internetową czytelną także dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. z daltonizmem lub innymi ograniczeniami widzenia.

Ciemny motyw to z kolei nie tylko kwestia gustu, ale także szansa na dodatkową ochronę oczu w warunkach ciemnego otoczenia, a z perspektywy ekonomii nieco mniejsze zużycie energii w smartfonach z ekranami OLED - także wtedy, kiedy nie jest to całkowicie czarny kolor, co wielokrotnie wykazały różne testy.