Meta uruchamia nową kampanię. Chce walczyć ze scamem

Działania te będą realizowane dzięki nowym, uruchamianym właśnie narzędziom. Są to między innymi powiadomienia o próbach kontaktu z nieznajomymi profilami oraz wskazujące popularne schematy oszustw w internecie. Z badań opublikowanych przez Metę wynika, że do najczęstszych oszustw należy proponowanie prezentów i nagród w fałszywych loteriach służących do wyłudzania danych osobowych, nieważne kody rabatowe do sklepów czy przecenione towary, które nigdy nie trafiają do odbiorców.