SMS od "Info0lx". Rozwiewamy wątpliwości czytelnika

Jeden z naszych czytelników otrzymał SMS z nadpisem "Info0lx" tuż po wystawieniu ogłoszenia w serwisie OLX. To typowy atak i próba wyłudzenia danych. Oszuści starają się przy tym zautomatyzować swoje działania i masowo rozsyłać fałszywe SMS-y do każdego, kto wystawi ogłoszenie.

Nie należy się przy tym obawiać, że samo otrzymanie SMS-a oznacza jakiekolwiek kłopoty. Atakujący próbują jedynie wystraszyć odbiorcę, że konieczne jest kliknięcie linku, aby doprowadzić do końca transakcję. Deklarują przy tym, że ktoś właśnie kupił produkt wystawiony w sieci - tutaj na OLX - i możliwe jest odebranie pieniędzy, które kupujący miał już przelać. To zmyślona historia, która ma zaciekawić odbiorcę SMS-a i skłonić go do machinalnego kliknięcia łącza.

W rzeczywistości żadna transakcja nie miała miejsca, a otrzymany SMS nie ma związku z oficjalną komunikacją z OLX. W praktyce można go po prostu zignorować, nie klikać hiperłącza i zależnie od preferencji - zgłosić do analizy bezpieczeństwa pod numerem 8080, a próbę wyłudzenia danych na policję. Jeśli jednak odbiorca SMS-a nie kliknął w link, nie trafił na fałszywą stronę internetową, a to dopiero na niej pojawia się formularz, z pomocą którego atakujący próbują wyłudzić dane.

Fałszywe SMS-y "od OLX" © dobreprogramy

Co do zasady warto pamiętać o wielu zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie może pomóc uniknąć typowych ataków i zagrożeń w cyberprzestrzeni. Na co dzień wypada stosować się do następujących zasad: Aktualizuj oprogramowanie : Regularne aktualizacje chronią urządzenia przed lukami bezpieczeństwa.

: Regularne aktualizacje chronią urządzenia przed lukami bezpieczeństwa. Używaj silnych haseł : Korzystaj z unikalnych, złożonych haseł; pomocne mogą być menedżery haseł.

: Korzystaj z unikalnych, złożonych haseł; pomocne mogą być menedżery haseł. Bądź wyczulony na phishing : Unikaj klikania w podejrzane linki, zawsze weryfikuj nadawcę wiadomości.

: Unikaj klikania w podejrzane linki, zawsze weryfikuj nadawcę wiadomości. Chroń dane osobowe : Ograniczaj udostępnianie danych w sieci, ustaw właściwe opcje prywatności.

: Ograniczaj udostępnianie danych w sieci, ustaw właściwe opcje prywatności. Unikaj nieautoryzowanych aplikacji : Pobieraj aplikacje z oficjalnych źródeł i sprawdzaj opinie.

: Pobieraj aplikacje z oficjalnych źródeł i sprawdzaj opinie. Edukacja dzieci: Ucz dzieci bezpiecznego korzystania z internetu poprzez rozmowy i edukacyjne materiały.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl