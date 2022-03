Microsoft Office i cicha śmierć klipartów

Każda wersja pakietu Office sprzed 2010 roku instalowała wraz ze sobą pokaźną galerię wektorowych piktogramów, uproszczonych scenerii i postaci, zwaną "Galerią obiektów clipart". Nazwa ta sugerowała, że kliparty są jakąś cechą szczególną Office’a, ale grafika "clip art" to znany termin w dziedzinie składu publikacji. To po prostu uproszony, ideowy obrazek ilustrujący jakiś prosty obiekt lub zjawisko.

WMF to plik wektorowy z obsługą przezroczystości. Bardzo dobrze się kompresuje, a ze względu na elementarną formę treści, był stosowany do przechowywania dość małych plików, na przykład w rozmiarze 16 kilobajtów. Osadzenie w dokumencie Worda z początku lat 90-tych "pełnoprawnej" grafiki wymagałoby zastosowania bardzo ciężkiego, niekompresowanego formatu BMP lub innych, mało przenośnych i ograniczonych funkcjonalnie formatów stratnych.

Z tych powodów kliparty Office’a były rozpowszechniane jako WMF. Instalowano je domyślnie. W czasach, gdy "znalezienie obrazka w Internecie" było trudne lub niemożliwe (oraz przez kilka lat gdy wciąż przerastało to zaskakującą liczbę ludzi), użycie grafik z domyślnej biblioteki klipartów było nagminne. Trudno mieć o to pretensje, bo nie było innego wyjścia. Galerie dodatkowych klipartów były nawet sprzedawane jako oddzielny produkt na CD. Często były one tworzone w tym samym stylu, co te z pakietu Office.