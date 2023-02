Microsoft Teams "2.0" zajmie o połowę mniej RAM-u

Nowa wersja Microsoft Teams określana jest wewnętrznie mianem "2.0" lub "2.1" - informuje The Verge , powołując się na bliżej nieokreślone własne źródła zaznajomione z tematem. Zgodnie z tymi doniesieniami Microsoft sprawdza już wewnętrznie nową wersję Teamsa , a testowe wydanie powinno trafić do pierwszych realnych użytkowników już w przyszłym miesiącu.

Problem stosunkowo wysokiego wykorzystania zasobów przez Microsoft Teams oraz zużycia energii w przypadku laptopów nie jest wyssany z palca. Zależnie od scenariusza, działający tylko w tle Teams wykorzystuje w praktyce kilkaset megabajtów RAM-u , z kolei podczas kilkuosobowej konferencji z użyciem kamer należy się liczyć z wykorzystaniem ponad gigabajta. To wartości zbliżone do uznanych powszechnie za wysokie potrzeb Google Chrome'a z kilkoma otwartymi kartami.

Zgodnie z doniesieniami The Verge, nowy Teams ma wykorzystywać nawet 50 proc. mniej pamięci operacyjnej i wyraźnie mniej obciążać procesor, a co za tym idzie - zużywać mniej energii. W laptopach przełoży się to na dłuższy czas działania na jednym ładowaniu. Redukcja zapotrzebowania na RAM o połowę to zmiana, po której Teams może zacząć sprawniej działać w najstarszych i najuboższych sprzętowo komputerach.