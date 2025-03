Możesz dostać e‑mail "z kancelarii prawnej". Lepiej nie reaguj

Do skrzynek e-mail Polaków trafiają wiadomości, w których oszuści podszywają się pod znane kancelarie prawne - ostrzega serwis Niebiezpiecznik.pl. W spreparowanych e-mailach sugerowane jest rzekome naruszenie praw autorskich, a kluczowy element przekrętu to link, który ma kierować do skanu pisma z "dowodami naruszeń". Kliknięcie go w praktyce prowadzi do zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem.