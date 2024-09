Vishing, quishing i smishing. Czym się różnią?

Cyberataki powszechne zjawisko , a z jakąś ich formą spotkała się z pewnością większość osób. Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail, w której ktoś podszywa się pod bank i próbuje wyłudzić dane logowania lub odebrałeś SMS sugerujący konieczność zaktualizowania danych adresowych , by paczka mogła zostać dostarczona - to nic innego jak szeroko rozumiany phishing , czyli próby wyłudzenia prywatnych danych.

Warto jednak wiedzieć, że phishing może przybierać różne formy , a wówczas da się sklasyfikować go bardziej precyzyjnie. Do najczęstszych rodzajów phishingu zaliczamy tytułowy vishing, quiching i smishing . Czym się wyróżniają i jak je rozpoznać?

Vishing to forma phishingu realizowana drogą głosową, innymi słowy próba oszustwa telefonicznego (voice phishing). Atakujący wciela się w jakąś rolę (udaje najczęściej pracownika banku lub policjanta) i sugeruje konieczność podjęcia działań na koncie, aby "ochronić pieniądze". W rzeczywistości środki na koncie klienta nie są jednak zagrożone. Umiejętne prowadzenie rozmowy, manipulacja i socjotechnika zwykle pomagają jednak atakującym zdobyć zaufanie rozmówców, którzy zaczynają wykonywać ich polecenia.

Quishing to rodzaj phishingu, którego istotą jest wykorzystywanie fałszywych kodów QR i umieszczanie ich w przestrzeni publicznej (QR code phishing). Takie kody można zwykle znaleźć na parkomatach, ładowarkach samochodów elektrycznych czy w restauracjach. Podmieniając właściwy kod służący do realizacji opłat, atakujący kierują ofiary na fałszywą stronę internetową, z pomocą której wyłudzają pieniądze. Należy pamiętać, że kod QR to nic innego, jak link w graficznej formie, który trzeba traktować tak samo ostrożnie, jak skrócone łącza z SMS-ów.