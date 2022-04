Mozilla kontra Microsoft. Aktualizacja KB5011563 to za mało

Serwis Windows Central powołuje się na słowa jednego z pracowników Mozilli, który wskazuje, że o ile Microsoft poszedł w dobrym kierunku, ze swoimi działaniami umożliwiającymi użytkownikami zmianę domyślnej przeglądarki, to nadal jest to działanie niewystarczające. Zdaniem Mozilli, nadal można zrobić więcej, aby respektować wybór przeglądarki w systemie Windows dokonany przez użytkownika.

Microsoft, któremu od dawna zarzuca się działania mające na celu monopol rynku oraz zmuszanie użytkowników Windowsa do korzystania z Microsoft Edge, został zmuszony do porzucenia swojej polityki. Niedawno Windows 11 otrzymał ważną aktualizację, która ułatwiła zmianę domyślnej przeglądarki na taką, jaką preferuje użytkownik systemu. Nie znaczy to jednak, że zmiana działa tak, jak mogłoby się to wydawać.