Wszystko wskazuje na to, że klienci wielu banków korzystający z aplikacji mobilnych, nie mogą skorzystać z Blika. Jak wynika ze zgłoszeń spływających z całej Polski do serwisu downdetector, problemy z Blikiem występują od ok. godziny 11:20. W chwili pisania niniejszego tekstu, do serwisu spłynęło ponad 370 raportów potwierdzających usterkę.