Oszustwo "na Blika". Akcja policji przy bankomacie

Oszustwo "na Blika", o którym pisze policja , zostało zrealizowane w typowy sposób. Proces zaczyna się od kontaktu z potencjalną ofiarą zainicjowanego przez jej "znajomego" w mediach społecznościowych. Oszuści zaczynają bowiem od przejęcia konta (najczęściej na Facebooku) osoby, której dane logowania wyciekły do sieci lub zostały zdobyte w inny sposób - na przykład przez spreparowaną stronę z fałszywym formularzem logowania do Facebooka w celu potwierdzenia wieku.

Podszywając się pod daną osobę, kontaktują się z jej znajomymi, aby pożyczyć pieniądze. Blik jest w tym przypadku najprostszą metodą, bo wymaga tylko podania kodu, co pozwala atakującemu wypłacić środki przy bankomacie. Mężczyzna stracił tak 1300 złotych i zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, gdy "znajomy" poprosił o kolejne przelewy pod pretekstem problemów technicznych. Na tym etapie w sprawie pomogła policja, która poinstruowała poszkodowanego jak się ma zachować, by doprowadzić do możliwości schwytania mężczyzny na gorącym uczynku przy bankomacie.