Nie działa OneDrive i Skype. Microsoft wykrył duży ruch

Problem z OneDrive'em przekłada się także na niedostępność niektórych dokumentów w samym Windowsie . W systemach Windows 10 i 11 część plików jest domyślnie zapisywana w chmurze, co ułatwia ich późniejsze odzyskiwanie w przypadku awarii sprzętu. W przypadku awarii takiej jak obecna, może to jednak skutkować niedostępnością wybranych dokumentów, jeśli plik znajduje się tylko w OneDrivie (w Eksploratorze widać dostępność, ale w praktyce danego dokumentu nie da się pobrać).

W chwili pisania niniejszego tekstu nie wiadomo, jak długo może potrwać przywracanie systemów do pełnej sprawności. Do tego czasu pozostaje jedynie uzbroić się w cierpliwość lub skorzystać z innej kopii zapasowej plików, o ile takowa jest dostępna. Zakładamy, że usunięcie usterki i przywrócenie użytkownikom dostępu do plików i sprawnego działania Skype'a może być co najwyżej kwestią godzin.