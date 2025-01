Nieświadomy udział w przestępstwie. Bank wydał ostrzeżenie

Przed tą metodą oszustwa ostrzega mBank. "Czy wiesz, że cyberoszuści mogą fałszować oferty pracy i wykorzystać Twoje konto bankowe do przekazywania pieniędzy pochodzących z oszustwa? Przez to możesz brać nieświadomie udział w przestępstwie" - czytamy w ostrzeżeniu skierowanym do klientów banku.