Podszywają się pod CBŚP. Uważaj na taką wiadomość

Wisienką na torcie jest zachęcenie do kontaktu mailowego. Ofiara oszustwa ma skontaktować się z policją na skrzynkę założoną na Gmailu. Prawdziwe adresy mailowe Centralnego Biura Śledczego Policji zawierają końcówkę @cbsp.policja.gov.pl.

Równie ciekawy jest wątek transmitowania rzekomej sprawy przez kilka kanałów telewizyjnych. Chyba przyznacie, że nie często w mamy okazję oglądania transmisji z procesu w telewizji, a co dopiero na kilku kanałach jednocześnie.

Jak czytamy na stronie policji, jest to prosta próba oszustwa. Policja zaleca, by nie odpowiadać na takie wiadomości i nie dzielić się z nieznajomymi ważnymi danymi. W komunikacie przypomniano też, by nie udostępniać kodów BLIK, danych karty kredytowej, ani niczego związanego z kryptowalutami. Unikajmy nieznanych linków i kodów QR.