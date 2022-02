Notatnik w Windows 11 otrzymał nowe funkcje. Microsoft sugeruje aktualizację

Nowy Notatnik został odświeżony tak, aby nie odstawać wizerunkowo od obecnego wyglądu Windowsa. Popularny edytor otrzymał kilka ulepszeń edycji, które mają użytkownikom zapewnić podobną wygodę i wydajność pisania, jak w bardziej zaawansowanym programie Microsoft Word. Co więcej, Microsoft potwierdził, że dodana do Notatnika funkcja RichEdit jest taka sama, jak ta, która znajduje się we wspomnianym wcześniej Wordzie.