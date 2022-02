Rząd chce blokować fałszywe SMS-y. "W ogóle nie dotrą do obywateli"

W komunikacie Cyfryzacji KPRM można przeczytać, jakie założenia ma projekt szybkiego i skutecznego blokowania SMS-ów , z pomocą których atakujący starają się wyłudzać dane, a dzięki nim - kraść pieniądze . To odpowiedź na stale zwiększającą się liczbę podobnych incydentów, a co za tym idzie - skutecznych prób kradzieży loginów, haseł, a docelowo środków z kont bankowych.

Operatorzy już teraz blokują docelowe strony, do których linki przesyłają oszuści, ale zauważono, że to niewystarczające - tłumaczył w środę Janusz Cieszyński. Docelowy plan jest więc taki, by fałszywe SMS-y w ogóle nie trafiały do skrzynek odbiorczych w smartfonach. Ma to być możliwe dzięki wspólnym działaniom przedstawicieli NASK, UKE oraz największych operatorów w kraju.