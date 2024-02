Nowa aplikacja Taurona dla kierowców. Wiemy, kiedy ją udostępnią

Tauron zapowiada wprowadzenie nowej aplikacji do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych. Ma ona trafić do użytkowników w połowie marca 2024 r., ale nie zastąpi ona nowej aplikacji od razu.

Tauron udostępni użytkownikom nową aplikację do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych. Użytkownicy będą mogli z niej korzystać od połowy marca 2024 r., ale do 1 kwietnia będzie ona działać równolegle ze starą aplikacją. Na początku kwietnia stacje będą już przeniesione do nowego systemu.

Według informacji przekazanej przez koncern w środę, nowa aplikacja, nazwana eTauron, będzie zawierała szereg nowych funkcji. Użytkownicy będą mieli dostęp do kuponów promocyjnych, a także możliwość zdalnego monitorowania procesu ładowania swojego pojazdu. W przyszłości planowane jest wprowadzenie usługi roamingu, a coraz więcej stacji Taurona ma umożliwiać płatności kartą.

Tauron podkreślił, że jego sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych obejmuje już około 200 lokalizacji. Klienci mają do dyspozycji prawie 350 punktów ładowania AC (prądem przemiennym) i niemal 80 DC (prądem stałym). Większość z nich znajduje się na terenie województwa śląskiego. Wszystkie stacje są zasilane energią zieloną, pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Nowe funkcje w aplikacji eTauron

Rzecznik Tauron Nowe Technologie, Gracjan Respondek, który obsługuje tę część działalności koncernu, przekazał, że nowa aplikacja ma zapewnić klientom większą wygodę w korzystaniu z usług firmy.

- Klienci będą mogli w łatwy sposób monitorować zużycie energii, kontrolować swoje rachunki oraz zarządzać usługą ładowania pojazdu. Nowością w aplikacji będą kupony rabatowe czy zdalny podgląd stanu naładowania akumulatorów - powiedział Respondek.

- Od 15 marca do 1 kwietnia będziemy przenosić stacje z jednego systemu do drugiego. Jeżeli w tym czasie klient nie odnajdzie którejś ze stacji w eMap, to będzie oznaczało, że jest ona już w aplikacji eTauron. Przez ten krótki czas, klient będzie używał dwóch aplikacji - wyjaśnił Respondek, dodając, że przejście na nową aplikację ma być płynne i nie wiązać się z żadnymi problemami dla klientów.

Zakończenie procesu przenoszenia stacji z systemu eMap do eTauron planowane jest na 1 kwietnia. Od tego dnia wszystkie stacje koncernu mają już działać tylko w nowej aplikacji. Klienci zarejestrowani w dotychczasowym systemie otrzymają na swoje skrzynki mailowe instrukcje dotyczące przejścia do nowego systemu. Wystarczy kliknąć w link, który przeniesie użytkownika do nowego systemu. Nowa aplikacja ma być dostępna od 15 marca br.

Stacje ładowania Tauron - ceny

Tauron rozwija swoją sieć ładowania pojazdów elektrycznych od 2018 roku. Obecnie obejmuje ona około 200 lokalizacji, a kolejne są dołączane do sieci. Stacje znajdują się w łatwo dostępnych lokalizacjach, takich jak centra miast, osiedla, supermarkety, ważne instytucje czy autostrady. Najwięcej stacji z logo firmy znajduje się w województwie śląskim. Na 200 stacjach Taurona znajduje się blisko 350 punktów ładowania AC i niemal 80 punktów ładowania DC. Za 1 kWh na stacji AC zarejestrowany klient płaci obecnie 1,21 zł, a szybsze ładowanie DC kosztuje 1,99 zł za kWh.

Łukasz Konieczny, kierownik zespołu projektowego ds. elektromobilności w Tauronie Nowych Technologiach, zwrócił uwagę, że celem nowej aplikacji jest uproszczenie obsługi procesu ładowania. Podkreślił również, że eTauron będzie projektem rozwojowym.