Mapy Google będą podsłuchiwać. Kontrowersyjna funkcja

Google chce, aby Google Maps zyskało nową funkcję. Jak czytamy w serwisie autoevolution.com, opatentowano właśnie nowe rozwiązanie, które ma pozwolić na to, by Mapy Google nasłuchiwały otoczenia w trakcie nawigowania. W ten sposób Google chce rozwiązać jeden ze sporych problemów, na który wielu z kierowców zwracało uwagę. Nie da się jednak ukryć, że jest to koncepcja kontrowersyjna.